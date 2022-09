Jogadoras do Rio Ave apresentaram queixa na Federação contra Miguel Afonso

Atual treinador do Famalicão Miguel Afonso foi acusado de assédio sexual a jogadoras do Rio Ave, num caso que remonta à época 2020/21.

As jogadoras do futebol feminino do Rio Ave, que acusaram o treinador Miguel Afonso de assédio sexual, apresentaram esta manhã uma queixa na Federação Portuguesa de Futebol (FPF) contra o técnico, sabe o JN. As futebolistas enviaram para o organismo as várias provas que possuem do assédio sexual alegadamente cometido por Miguel Afonso.

Segundo o que o JN apurou, as jogadoras enviaram também provas à Federação Portuguesa de Futebol a dar conta que o "team manager" do Famalicão, Samuel Costa, teria conhecimento dos casos de assédio sexual no momento da contratação do técnico Miguel Afonso, no início da presente temporada.