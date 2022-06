Jogadoras do Valadares Gaia dançam ao ritmo do kuduro

JN Hoje às 19:11 Facebook

O futebol dentro das quatro linhas é muito desgastante e stressante, por isso, às vezes é preciso relaxar para aliviar a pressão. E nada melhor do que fazer isso através da dança.

Na terceira edição do Torneio Monte Cup, em Aveiro, as jogadores de um dos escalões de formação do Valadares Gaia, juntamente com uma equipa de arbitragem, aproveitaram um momento de pausa para mostrarem os dotes de dançarinos aos ritmos africanos do kuduro.

Um vídeo do divertido momento foi partilhado pelo clube gaiense, provando que no futebol há tempo para competir, mas também para criar laços entre todos os intervenientes.

A prova, organizada pelo GD Eirense, contou com 60 atletas do Valadares Gaia, que competiram nos escalões de sub-14, sub-17 e sub-19.