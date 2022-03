Jogadores axadrezados participam em ação solidária de apoio à Ucrânia

JN Hoje às 16:58 Facebook

Os futebolistas Sebastian Pérez, Luís Santos, Kenji Gorré e Reisinho juntaram-se, esta quinta-feira, aos voluntários que participam na iniciativa solidária promovida pelo Boavista Mais Solidário, em conjunto com o Lions Clube da Boavista e o Leo Clube da Boavista, que pretende levar cerca de 12 toneladas de bens essenciais para a população da Ucrânia.

Na operação logística, que decorre até ao final da semana (o camião parte na terça-feira), participaram 40 voluntários, que receberam esta quinta-feira reforços da equipa principal dos axadrezados.

O médio colombiano Sebastien Pérez enalteceu a iniciativa e mostrou-se agradado pela forma como os adeptos aderiram. "É muito triste o que se está a passar na Ucrânia, não faz sentido, muito menos em pleno século XXI. Nós, jogadores, assim como os nossos adeptos, tentamos ajudar dentro das nossas possibilidades. É bom que todas as pessoas procurem lutar por um mundo melhor. Sabemos que há muitas pessoas a precisar de ajuda neste momento e, por isso, esta é uma excelente iniciativa e uma grande causa, sendo ainda mais gratificante por o estarmos a fazer pelo Boavista", avançou.

A recolha de bens essenciais decorreu durante a Jornada Solidária organizada no jogo frente ao Braga, no estádio do Bessa, e que contou ainda, a meio da semana passada, com a doação de bens por parte de todo o plantel das panteras.