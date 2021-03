Jogadores da Alemanha vestem camisolas em favor dos direitos humanos

JN/Agências Hoje às 22:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O onze titular da seleção alemã de futebol entrou para o jogo desta quinta-feira contra a Islândia, de qualificação para o Mundial Qatar'2022, envergando camisolas com a inscrição "direitos humanos", um dia depois de a Noruega ter feito o mesmo.

Com uma letra das palavras "human rights" ('direitos humanos') em cada camisola, os alemães alinharam à partida para o encontro, que dá início ao grupo J da qualificação para o Mundial2022.

A manifestação surge um dia depois de o 'onze' norueguês fazer uma ação similar, com o futebol daquele país a votar, em breve, uma posição coletiva quanto à possível presença no Qatar, com a FIFA a dizer, já hoje, que esta manifestação não será alvo de qualquer ação disciplinar.

Os jogadores da seleção envergaram camisolas com a inscrição "direitos humanos dentro e fora do campo", em nova ação de denúncia da situação dos trabalhadores migrantes no Qatar, anfitrião do campeonato do mundo.

Haaland, Odegaard e os restantes colegas de equipa vestiram a camisola durante o hino nacional, antes do apito inicial da partida com Gibraltar, no arranque da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo, que a Noruega venceu por 3-0.

A Alemanha, por seu lado, integra a 'poule' J, com Islândia, Roménia, Macedónia do Norte, Arménia e Liechtenstein.