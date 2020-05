Jogadores da equipa B ambicionam afirmar-se no Benfica na reta final da Liga

JN/Agências Hoje às 22:34 Facebook

Tiago Dantas, Gonçalo Ramos, Tiago Araújo e Rafael Brito são quatro dos oito jogadores da equipa B chamados por Bruno Lage para a reta final da liga e ambicionam ser hipótese na equipa principal do Benfica.

"Estamos prontos para o recomeço do campeonato. A equipa está muito motivada e muito confiante para o que resta e isso é muito bom para todos", declarou o médio Tiago Dantas, de 19 anos, aos canais de comunicação do Benfica.

Tiago Dantas, que chegou ao Benfica com quatro anos, tem consciência de que não tem de apressar nada e acredita que irá corresponder de for chamado a jogo, pois é para estas oportunidades que trabalha. "Tenho o privilégio de treinar com a equipa principal e espero continuar a fazê-lo. Quero muito ser campeão pelo Benfica e nunca o escondi, é um objetivo que tenho na minha cabeça e, com certeza, um dia irei realizá-lo", referiu Dantas.

Gonçalo Ramos, de 18 anos, que joga a médio ofensivo no apoio ao ponta-de-lança e tem como lema o querer sempre jogar, considera a chamada à equipa A do Benfica "um ponto de chegada e um ponto de partida". "O objetivo de todos os jogadores da formação do Benfica é chegar aqui, mas depois é também afirmarmo-nos, aproveitar a oportunidade e desfrutar do momento. É o que estou a tentar fazer", considerou Gonçalo Ramos, que trabalhou com Bruno Lage na equipa B.

"Fui muito bem recebido pelos jogadores. Eles acolheram-nos muito bem. O ritmo de treino é diferente. Eles são profissionais, têm mais experiência, é um contexto diferente, mas para a nossa evolução é excelente", disse o avançado Tiago Araújo, de 19 anos. O jogador elogiou, entre outras, "as condições de trabalho, o método e o profissionalismo do staff", elementos que considera fundamentais para "alcançar os patamares mais elevados" e formulou o desejo de "jogar várias épocas no Estádio da Luz ao serviço do Benfica".

O médio Rafael Brito, de 18 anos, admitiu que a chamada do treinador Bruno Lage era "algo que ambicionava há muito tempo" e considerou um motivo enorme de orgulho "poder trabalhar e aprender com todos os jogadores da equipa principal". "A minha principal meta para o futuro é estrear-me na equipa principal do Benfica, conseguir ser campeão por este cube e poder aproveitar a festa no Marquês de Pombal. Também gostava de poder ganhar uma Liga dos Campeões pelo Benfica", acrescentou.

Para além de Tiago Dantas, Gonçalo Ramos, Tiago Araújo e Rafael Brito, o treinador Bruno Lage também promoveu à equipa principal os também 'bês' João Ferreira, Morato, Paulo Bernardo e Leo Kokubo.