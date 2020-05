Jogadores da LigaPro criam corrente solidária para protestar fim do campeonato

JN/Agências Ontem às 22:46 Facebook

Os jogadores da LigaPro criaram, esta sexta-feira, uma corrente solidária nas redes sociais a lamentar o fim do campeonato, apelando à igualdade com a Liga que vai retomar a competição no final do mês.

"A ideia é todos os jogadores da LigaPro colocarem uma foto a preto e branco nas redes sociais com o intuito de apelar à igualdade entre as duas Ligas e ao mesmo tempo revelar que estamos de luto com a decisão de não avançar com a LigaPro", é o texto que circula entre os atletas nas redes sociais.

Edinho, do Cova da Piedade, Felix Mathaus, do Académico de Viseu, Fati e Fábio Espinho, do Feirense, e Fabinho e Filipe Gonçalves, da Oliveirense, são alguns dos jogadores que se juntaram ao protesto com o "hashtag" #QueremosIgualdade.

O reinício do futebol profissional está limitado ao principal escalão, com a LigaPro a não receber 'luz verde' para poder retomar a competição. Na altura da suspensão, Nacional e Farense ocupavam os dois lugares de subida na LigaPro, com os madeirenses no primeiro lugar, com 50 pontos, mais dois do que os algarvios.