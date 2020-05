Jogadores da Premier League podem estender contratos que expirem a 30 de junho

JN/Agências Hoje às 19:59 Facebook

Os clubes da Liga inglesa de futebol vão poder prolongar os contratos dos jogadores que terminem a 30 de junho, a fim de concluírem a época 2019/20, suspensa devido à pandemia de covid-19.

"Foi alcançado um acordo para que clubes e jogadores possam estender os contratos para lá de 30 de junho, até ao final da temporada", informou esta quinta-feira a Premier League, em comunicado.

Vários jogadores, como o brasileiro Willian, do Chelsea, ou e o belga Jan Vertonghen, do Tottenham, de José Mourinho, terminam o contrato a 30 de junho, sendo que os clubes têm até ao dia 23 desse mês para chegarem a acordo com os vários atletas nessa situação.

"Decidimos garantir que os clubes possam terminar a temporada com a mesma equipa que tinham antes da suspensão da competição", sustentou Richard Masters, presidente executivo da prova.

Esta quinta-feira, a Premier League encerra os contactos com o governo, a polícia e a federação inglesa, e, na próxima segunda-feira, os clubes votarão para dar "luz verde", ou não, ao plano de reinício da Liga.

As autoridades pretendem que a Liga inglesa volte a 12 de junho e na passada segunda-feira as 20 equipas da competição decidiram que querem jogar nos próprios estádios e não em campos neutros, apesar de os desafios serem à porta fechada.

A Premier League foi suspensa em 13 de março, quando estavam decorridas 29 jornadas. O Liverpool, que não vence a prova desde 1990, lidera o campeonato de forma isolada e com larga vantagem sobre a concorrência.