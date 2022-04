Jogadores de Benfica e Sporting em destaque na Liga Europeia

JN Hoje às 11:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A segunda mão dos oitavos de final da Liga Europeia de andebol ditou sortes distintas a Benfica e Sporting, mas ambos foram alvo de destaque por parte da Federação Europeia de Andebol (EHF).

Nas águias, que se apuraram para os quartos de final após terem afastado os franceses do Toulouse, o homem em maior evidência foi Petar Djordjic, que marcou um total de 27 golos nos dois jogos da eliminatória.

Nas redes sociais, a EHF falou numa "masterclass", coroada com o terceiro melhor golo da ronda. Essa lista é liderada pelo sportinguista Francisco Tavares, com um remate indefensável no jogo com os alemães do Magdeburgo, campeão em título da prova.

Ao contrário dos encarnados, o Sporting falhou, por um golo, o apuramento para os "quartos" da Liga Europeia, mas deixou a sua marca no momento do adeus.