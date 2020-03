Jogadores de clubes alemães aceitam baixar os salários

Hoje às 18:11 Facebook

Borussia Dortmund foi o último emblema a anunciar a decisão "voluntária" dos futebolistas de receberem menos enquanto durar a pandemia da Covid-19.

Os jogadores Bayern Munique, campeão alemão, e do Borussia Dortmund aceitaram baixar os seus salários para ajudarem os clubes a fazer frente à crise criada por causa da pandemia da Covid-19.

Em comunicado, o emblema de Dortmund avançou que os seus jogadores renunciaram "voluntariamente a uma parte dos seus salários, por solidariedade com os 850 empregados do clube e as suas famílias".

Os treinadores e os dirigentes do clube, que segue no segundo lugar da Bundesliga (interrompida a 13 de março), a quatro pontos do líder Bayern Munique, também renunciaram a parte dos seus ordenados, permitindo ao Borussia Dortmund "poupar uma verba de dois dígitos em milhões de euros".

Já o acordo no Bayern Munique foi anunciado através do jornal "Bild", que avançou que foi combinado um corte de 20% nos salários dos jogadores e dos dirigentes.

Depois de, na quinta-feira, os futebolistas do Borussia Monchengladbach terem anunciado um acordo com a Direção para a redução dos ordenados, vários outros clubes já informaram que idêntica medida está a ser aceite pelos seus atletas, casos do Werder Bremen e do Schalke 04.