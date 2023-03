Jogadores de F. C. Porto e Boavista convocados por José Peseiro para a Nigéria

JN/Agências Hoje às 16:58 Facebook

Os futebolistas Zaidu e Bruno Onyemaechi, que competem na Liga ao serviço de F. C. Porto e Boavista, respetivamente, foram esta quinta-feira convocados pela seleção da Nigéria, treinada pelo português José Peseiro, para o duplo embate de março.

Envolvidas na fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2024, as super águias vão contar com essa dupla de defesas esquerdos nos encontros diante da Guiné-Bissau, que decorrerão em Abuja, em 24 de março, e em Bissau, três dias depois.

Zaidu já tem 12 internacionalizações e Bruno Onyemaechi procura a estreia pela Nigéria, líder do Grupo A de apuramento, com seis pontos, à frente dos guineenses, com quatro, da Serra Leoa, com um, e de São Tomé e Príncipe, ainda sem pontos, após duas rondas.

Originalmente prevista para decorrer no próximo verão, a 34.ª edição da CAN foi adiada para o período entre janeiro e fevereiro de 2024, tendo como anfitriã a Costa do Marfim.