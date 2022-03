Partida frente à Macedónia do Norte tem início marcado para as 19.45 horas.

Os jogadores da seleção nacional portuguesa já se encontram no Estádio do Dragão. Os comandados de Fernando Santos chegaram à casa do F. C. Porto cerca de uma hora e meia antes do arranque do jogo frente à Macedónia do Norte, que começa às 19.45 horas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Portugal (@portugal)

Assim está o balneário dos jogadores portugueses.