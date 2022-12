Jogadores desentendem-se por causa de penálti, treinador não está "para aturar egos"

JN Hoje às 19:37 Facebook

Dois jogadores do Casa Pia desentenderam-se, este domingo, no jogo com o Trofense, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Ao minuto 83, o árbitro marcou uma grande penalidade a favor dos "gansos" e dois jogadores desentenderam-se ao decidir quem ia bater o lance, chegando mesmo a encostar as cabeças. Clayton pegou de imediato na bola para marcar o penálti mas, como estava decidido que seria Lelo o jogador escolhido, o capitão Vasco Fernandes fez ver isso a Clayton, originando o desentendimento. Leonardo Lelo acabou por falhar o remate, num jogo que terminou com um triunfo do Casa Pia por 1-0 e que serviu apenas para cumprir calendário, já que ambos os clubes estavam eliminados.

"Não estou para aturar egos"

No final do encontro, o treinador Filipe Martins abordou o desentendimento entre os dois jogadores, que acabaram por ver cartão amarelo. O técnico defendeu Vasco Fernandes, sublinhando que "há regras a cumprir".

"O Vasco Fernandes fez o papel dele como capitão. Pode ter exagerado na forma como impôs as regras, mas nesta casa há regras. Não estou aqui para aturar egos de ninguém. O Vasco tem toda a razão para chamar o colega à atenção de quem prevarica e, como capitão de equipa, tem autoridade. Não vou admitir, mas vou resolver. Foi feio, não dignifica e nem é normal nesta equipa. O Vasco fez e muito bem o seu trabalho como capitão. São coisas que acontecem, mas que não deviam ter acontecido. Fica um alerta para o futuro, de que as regras têm de ser para cumprir. Página virada", afirmou.

Veja o momento do desentendimento: