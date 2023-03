Jogadores do Arouca visitaram instituto em Gaia

JN Hoje às 16:46 Facebook

O Arouca visitou esta quinta-feira o Instituto de Desenvolvimento e Inclusão Social, em Vila Nova de Gaia, através dos jogadores Alan Ruiz, Milovanov, Opoku e Tiago Esgaio.

Os futebolistas do Arouca partilharam experiências e vivências pessoais da adolescência e do árduo caminho até ao profissionalismo, com todas as situações sociais que tiveram de abdicar para atingirem os sonhos. "Estudava nas duas horas de viagem que fazia de comboio até ao treino, treinava outras duas horas e fazia tudo de novo na viagem de regresso. Eram momentos isolados, sem família nem amigos, em prol do futuro que queria", relatou Milovanov.

"Os meus amigos saíam para festas e convívios típicos de adolescentes e eu sabia que teria de ter uma rotina social totalmente diferente para estar bem para treinar e jogar ao fim de semana", disse Opoku. Os jogadores do Arouca ainda deram autógrafos e trocaram lembranças com os jovens presentes.