Jogadores do Arsenal doam um dia de salário para ações solidárias

Os futebolistas e a equipa técnica do Arsenal vão doar um dia de salário para ações solidárias de natal do clube, que incluem a doação da receita do jogo contra o Manchester City, no domingo, anunciaram esta sexta-feira os londrinos.

As verbas vão ser entregues à fundação The Arsenal, que também já recebeu as receitas de bilheteira da partida entre a equipa feminina do Arsenal e o London Bees, disputada na quarta-feira.

Para assinalar a iniciativa, os jogadores do Arsenal vão atuar frente ao City com uma camisola especial, com o logótipo da fundação do clube.