Jogadores do Atlético e do City separados pela Polícia no fim do jogo

A eliminatória entre "colchoneros" e "cityzens" acabou em grande confusão, com as forças policiais e de segurança a serem obrigadas a intervir.

Foi tudo menos pacífico o final do jogo e da eliminatória entre o Atlético de Madrid e do Manchester City, que acabou com o apuramento do campeão inglês para as meias-finais da Liga dos Campeões.

A confusão começou no relvado, ainda com o jogo a decorrer, e propagou-se até ao túnel de acesso aos balneários.

Entre troca de palavras e alguns empurrões, aos problemas subiram de tom rapidamente e obrigou à intervenção da polícia e de seguranças privados, que tiveram que separar alguns jogadores.