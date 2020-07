Jogadores do Aves chegam nos próprios carros ao estádio

José Pedro Gomes Hoje às 19:49 Facebook

Os jogadores do Aves chegaram, esta terça-feira, nos próprios veículos ao Estádio do C. D. Aves, alguns acompanhados de familiares, tendo um dos atletas recorrido a um táxi para se deslocar até ao recinto, que esta noite (21.15 horas), será palco da partida com o Benfica, da 33.ª jornada da Liga.

Habitualmente plantel e equipa técnica avense utiliza o autocarro do clube para se deslocar dos locais de residência para o estádio do clube.

À espera dos jogadores estavam alguns adeptos que os receberam com palmas.

Antes de a partida começar, alguns elementos da massa associativa do Aves vai concentrar-se do lado de fora do recinto para apoiar a equipa, que já foi despromovida à LigaPro.