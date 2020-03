Jogadores do Bayern fazem treinos online

JN Hoje às 14:01 Facebook

O plantel do Bayern Munique está a treinar em modo online, devido à pandemia de Covid-19, seguindo coletivamente as instruções do treinador, Hansi Flick, "como forma de preservar os laços sociais".

"Precisamos fazer de tudo para reagir positivamente à situação. Ontem [quarta-feira] organizámos o primeiro treino online às 11 horas. Todos estavam motivados e cumpriram-no diligentemente", disse Flick, em declarações ao site oficial do clube.

A Baviera ainda não impôs medidas de contenção, mas o Bayern Munique decidiu, por iniciativa própria, suspender os treinos no centro de estágio, a fim de cumprir da melhor maneira possível as instruções das autoridades de saúde.

"Os jogadores estão equipados com relógios desportivos adequados. Isso significa que recebemos todos os dados importantes, como a frequência cardíaca, nos nossos monitores", explicou o preparador físico do Bayern Munique, Holger Broich.

Flick referiu ainda que, "tão importante quanto a manutenção física, é manter o contacto entre os jogadores e isso é possível dado que todo o grupo está, diariamente, a treinar em conjunto, com sessões coletivas a serem seguidas nos tablets".