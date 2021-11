Jogadores do Belenenses SAD em protesto: "Hoje, o futebol perdeu a cor"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:45 Facebook

Alguns atletas do Belenenses SAD partilharam, este sábado, nas redes sociais, uma mensagem de protesto depois de os "azuis" terem entrado em campo com apenas nove jogadores diante do Benfica.

"O futebol só tem cor se tiver competição. O futebol só tem cor se tiver verdade desportiva. O futebol só tem cor quando é um exemplo de saúde pública. Hoje, o futebol perdeu a cor", partilharam Afonso Sousa, Tomás Ribeiro, Abel Camará e Carraça, defesa emprestado pelo F. C. Porto, nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Afonso Sousa (@afonsosousa10)

O Belenenses SAD teve um surto de covid-19 no plantel e, este sábado, entrou com apenas nove jogadores em campo, dois deles guarda-redes, para defrontar o Benfica.