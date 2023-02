Jogadores do Canelas 2010 abandonam jogo mas regressam pouco depois

JN Hoje às 16:56 Facebook

Após a expulsão de Toninho, a terceira na partida frente à Sanjoanense, os jogadores do Canelas 2010 decidiram abandonar o relvado, tendo voltado atrás na intenção um quarto de hora depois.

O encontro entre o Canelas 2010 e a Sanjoanense, da 18.ª jornada da Liga 3, foi interrompido ao minuto 75, depois de a equipa de Vila Nova de Gaia ter abandonado as quatro linhas.

A reação dos gaienses surgiu após a terceira expulsão no jogo, no caso de Toninho, poucos minutos após o vermelho mostrado a Souza. No início da segunda parte, Leo Araújo também tinha sido expulso.

Os jogadores do Canelas 2010 abandonaram o relvado e recolheram ao balneário, acabando por regressar cerca de 15 minutos, para o reatar do encontro.

Na altura da interrupção, a Sanjoanense vencia por 3-2.