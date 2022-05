JN Hoje às 11:00 Facebook

Luís Rocha e Samu, ambos jogadores do Grupo Desportivo de Chaves, foram comprar cerveja ao café mais perto do Estádio do Moreirense para festejarem a subida à Liga.

O momento foi registado por um adepto, que filmou Luís Rocha e Samu, acompanhados pelo treinador adjunto Marco Alves a carregarem grades de cerveja para o estádio.

O Chaves garantiu, no passado domingo, a 18.ª e última vaga na Liga de 2022/23, ao superar o Moreirense no play-off de acesso ao principal escalão do futebol português.