Jogadores do F. C. Porto cantam para apresentar nova música do clube

A equipa azul tem uma nova música, que foi apresentada esta segunda-feira.

Com o nome "Amor eterno", o novo tema é da autoria de Alberto Índio e foi apresentada com a voz dos atletas. A fazer um estágio no Algarve, os jogadores do F. C. Porto juntaram-se e cantaram o tema.

Veja o vídeo:

O F. C. Porto regressou, esta segunda-feira, aos treinos após o triunfo por 2-0 frente ao Lille, no Estádio Algarve, Marko Grujic, que se encontra em gestão de esforço e fez exercícios de treino condicionado.

O primeiro jogo oficial dos dragões, que voltam a treinar na terça-feira em Vale do Garrão, no Algarve, está marcado para dia 8 de agosto, frente ao Belenenses SAD, a contar para a primeira jornada da Liga.