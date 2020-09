Jogadores do Figueirense atacados por adeptos durante treino no estádio

JN Ontem às 22:24 Facebook

Um grupo de cerca de 40 adeptos derrubou o portão do estádio e invadiu, no sábado à tarde, o treino do clube brasileiro Figueirense, da Série B do Brasileirão, agredindo jogadores e equipa técnica que estavam no relvado.

A assessoria de imprensa do emblema de Florianópolis avançou que 34 jogadores estavam a treinar no Estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, e que do incidente resultaram feridos leves, sem especificar se foram atletas ou elementos do corpo técnico, e que estes foram tratados pelo departamento médico. Segundo a imprensa brasileira, pelo menos cinco jogadores sofreram danos físicos.

Da pior maneira possível, os adeptos quiserem manifestar o descontentamento pela terceira derrota consecutiva. A polícia foi chamada ao local e dispersou os agressores, obrigando-os a abandonar as instalações do clube.

Em nota oficial, a direção do clube condenou as agressões. "O Figueirense Futebol Clube, através de seu Conselho Administrativo, repudia de forma veemente os lamentáveis fatos ocorridos na tarde de hoje [sábado] no Estádio Orlando Scarpelli. Resultados desportivos ou problemas administrativos de qualquer natureza, não justificam qualquer tipo de atitude que ameace a integridade física dos atletas e profissionais de comissão técnica", pode ler-se no documento publicado no site oficial.

Vários jogadores questionaram nas redes sociais "quem vai precisar de morrer?" para acabar com ataques deste género. Um deles, que não quis ser identificado, contou ao canal televisivo de desporto "ESPN" nunca ter visto "nada igual a isso na carreira". "Foi assustador. Eles não vieram para conversar, já chegaram a querer briga e atirando os rojões [uma espécie de fogo de artifício] em direção aos nossos pés", recordou.

A nutricionista do clube, Cíntia Carvalho, publicou nas redes sociais um vídeo bastante emotivo, no qual conta o que aconteceu e pede respeito por quem trabalha no futebol. "Estávamos a trabalhar. Quem trabalha no futebol, trabalha. Não é vagabundo. Trabalha sábado, domingo, feriado. Trabalha para fazer o seu melhor e ter resultados positivos. Nem sempre conseguimos, mas trabalhamos. Quem trabalha no futebol em todos os clubes, tem dignidade, família, pai, mãe e filhos e merece respeito. Não podemos estar a trabalhar e covardemente o estádio ser invadido e sermos agredidos física e moralmente porque um bando de desocupados se acha no direito de nos bater e quebrar o nosso património", salientou a profissional de saúde, em lágrimas.

E prosseguiu: "Como pessoas e profissionais. Sim, fomos agredidos fisicamente. Há atletas magoados. Somos seres humanos e merecemos respeito. Essa história tem de acabar. Essa história de qualquer um achar que pode apontar o dedo a quem trabalha no futebol e dizer como tem de ser, sem respeito, tem de acabar! É um trabalho como todos. Ninguém do futebol aponta o dedo a dizer se está certo ou errado. Nós que estamos lá dentro é que sabemos e sofremos. Nós é que sabemos o que passámos. Em 15 anos de futebol nunca vi nada como isto! Choro de dor moral, de amor pelos atletas e pelo carinho que tenho por esse desporto, que não é isso que representa. Não somos nós que fazemos isso".