Jogadores do Galatasaray abdicam dos salários para ajudar vítimas do terramoto

O presidente do Galatasaray, Dursun Ozbek, anunciou, esta quarta-feira, que muitos jogadores do clube de Istambul abdicaram de receber os respetivos salários, que serão utilizados para ajudar as vítimas do terramoto que assolou a Turquia e a Síria na semana passada.

"Não basta apenas recolher doações. É necessário gerir o lado financeiro. Todos assumiram responsabilidade e até houve coisas que me surpreenderam. Muitos dos nossos jogadores não estão a receber os seus salários para apoiar as ações de solidariedade", afirmou Dursun Ozbek, em conferência de Imprensa.

O clube onde joga o português Sérgio Oliveira e que lidera a liga turca, com nove pontos de avanço sobre o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, tem estado em destaque na ajuda dada às vítimas do sismo, conforme detalhou o secretário-geral, Eray Yazgan.

"Nos últimos nove dias, trouxemos 87 camiões e um total de 1.750 toneladas de materiais para ajuda humanitária. Isso inclui geradores, produtos de higiene, aquecedores, cobertores, colchas e ainda alimentos e água", explicou.

O portal DHA Spor divulgou imagens da conferência de imprensa dos dois dirigentes: