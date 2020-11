Jogadores do Nápoles envergam camisola 10

JN/Agências Hoje às 21:56 Facebook

Os futebolistas e elementos da equipa técnica do Nápoles envergaram esta quinta-feira o nome de Diego Armando Maradona e o número 10 nas camisolas, em homenagem ao antigo jogador argentino, que morreu na quarta-feira, aos 60 anos.

Quando subiram ao relvado do Estádio San Paolo, antes da partida com o Rijeka, para o grupo F da Liga Europa, todos os elementos da equipa napolitana, incluindo o treinador Gennaro Gattuso, utilizavam o mítico número do antigo internacional argentino e ídolo do clube do sul de Itália.

Tanto os jogadores do Nápoles como do Rijeka se juntaram no centro do terreno, respeitando o minuto de silêncio em memória de Maradona, enquanto passavam nos ecrãs do estádio imagens de 'El Pibe'.

Maradona representou o Nápoles durante sete temporadas, 1984 e 1991, tornando-se no maior ídolo dos adeptos napolitanos, que continuam a venerar o antigo craque argentino. Nesse período, "El Pibe" ajudou o Nápoles a conquistar os dois únicos títulos de campeão da história do clube (1987 e 1990), uma Taça UEFA (1989), uma Taça de Itália (1987) e uma Supertaça italiana (1990).

No final os jogadores puderam dedicar ao "El Peluda" o triunfo sobre os croatas do Rijeka, por 2-0.