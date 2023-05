Jogadores do Real Madrid vão entrar com a camisola de Vinicius Jr.

Todos os jogadores do Real Madrid vão entrar em campo, no encontro frente ao Rayo Vallecano, com o nome de Vinicius Jr nas camisolas, após os incidentes racistas vividos no último domingo no jogo contra o Valência.

Os jogadores do Real Madrid estão solidários para com Vinicius Jr. Todos os futebolistas vão entrar em campo, esta noite, diante do Rayo Vallecano, com o nome do brasileiro nas camisolas, como forma de mostrar apoio pela difícil situação que está a viver, após os incidentes racistas no jogo de domingo contra o Valência.

Vinicius Jr vai assistir ao encontro na tribuna presidencial, como revelou Carlo Ancelotti, de forma a recuperar fisica e mentalmente dos episódios que viveu em Valência. De recordar que o brasileiro foi expulso nesse encontro, mas a Federação Espanhola retirou o castigo ao jogador.