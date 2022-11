Jogadores do Rio Maior ainda não receberam salários

João Filipe Brandão Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Clube da A. F. Santarém, que procura a primeira vitória no Campeonato de Portugal, vive sérios problemas financeiros. Investidor e presidente do clube de costas voltadas.

O Rio Maior, último classificado da Série C do Campeonato de Portugal, está a viver um drama: os jogadores têm salários em atraso desde o início da época, o treinador Armando Santos e seis futebolistas já saíram e há uma clivagem entre o investidor Geraldo Silva e o clube presidido por Heitor Oliveira. Segundo apurou o JN, o emblema de Santarém ainda não pagou as licenças para participar na competição e os equipamentos.

O clube já vinha a passar por dificuldades na época passada, quando garantiu a subida aos nacionais, o que intensificou a procura de investidores para colmatar as lacunas financeiras. Foi então que surgiu o nome de Geraldo Silva, empresário brasileiro que se mostrou interessado na compra de 45% das ações da SAD do Rio Maior.