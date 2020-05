Jogadores do Sevilha fazem festa e ficam em sarilhos

Vasco Samouco Hoje às 18:22 Facebook

Quatro futebolistas terão ignorado as recomendações de quarentena da La Liga e correm o risco de serem punidos pelo próprio clube.

Quatro jogadores do Sevilha estão em foco em Espanha por, supostamente, terem quebrado as obrigações de confinamento impostas a todos os futebolistas do campeonato espanhol.

Lucas Ocampos, Franco Vázquez, Luuk De Jong e Éver Banega aparecem, juntos e com as respetivas esposas, em fotografias partilhadas nas redes sociais este fim de semana, numa altura em os clubes espanhóis estão obrigados pelo Governo a manter os respetivos jogadores em quarentena quando não estão a treinar.

Se se confirmar que as fotografias são deste fim de semana, os quatro jogadores correm o risco de serem punidos severamente, faltando saber se este acontecimento também não terá consequências nos planos de se retomar a liga espanhola.