Jogadores do Sp. Braga podem deixar confinamento coletivo

O Sp. Braga vai poder deixar, este sábado, o confinamento coletivo que durava há 15 dias "dada a evolução positiva do surto de covid-19".

Plantel, equipa técnica e elementos do staff mais próximos da equipa recolheram no dia 15 deste mês a um hotel da cidade, cumprindo o "dever de recolhimento" inscrito no parecer técnico da Direção-Geral da Saúde (DGS) para o regresso da Liga.

Contudo, finda a sessão deste sábado, "foi dada a todos os jogadores, treinadores e elementos do staff que têm cumprido um programa de confinamento coletivo a possibilidade de deixarem o estágio e de passarem os próximos dias nos respetivos domicílios e em ambiente familiar, sempre em estrito cumprimento do manual de normas que faz parte do plano de retoma do Sporting de Braga".

Os arsenalistas lembram que, "tal como anunciado aquando da decisão de reunir o grupo de trabalho numa unidade hoteleira, a evolução positiva do surto de covid-19 no país e em particular na região e na cidade de Braga poderiam permitir um alívio nas medidas definidas pelo grupo, possibilidade que agora se concretiza em função dos bons indicadores registados".

O plantel às ordens de Custódio Castro realizou, ao início da noite deste sábado, um treino de conjunto no Estádio Municipal de Braga tendo em vista o regresso do campeonato, dia 5 de junho, com o Santa Clara, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 19 horas.

O Sp. Braga regressa ao centro de treinos na segunda-feira e, após o treino de terça-feira, entra em estágio e assim permanecerá até ao jogo com os açorianos, na sexta-feira.