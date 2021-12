Jogadores do Sporting com testes negativos à covid-19

JN Hoje às 11:41 Facebook

Todo o plantel sportinguista deu negativo à covid-19 na derradeira bateria de testes realizada antes da viagem para Amesterdão.

Recorde-se que Sebastian Coates, que testou positivo à covid-19 no início deste mês, continua a recuperar. Além do central uruguaio, Ruben Amorim não poderá contar com os lesionados Jovane Cabral, Palhinha, Feddal e Rúben Vinagre.

Os leões têm marcado para esta segunda-feira a conferência de antevisão ao jogo com o Ajax, a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que se disputa amanhã, a partir das 20 horas.