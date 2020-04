SAD e jogadores do Sporting de Braga acordam cativação de 50% dos salários

João Faria Hoje às 18:38 Facebook

O plantel do Sporting de Braga acertou com a administração liderada por António Salvador, um plano de pagamentos para os próximos meses que prevê virem a auferir, no mínimo, três quartos dos vencimentos.

Depois de, no mês passado, o presidente da sociedade dos arsenalistas ter revelado que iria assumir totalmente os ordenados da equipa até final da época, a SAD acertou com os futebolistas que só assumirá aquele compromisso a 100%, caso o campeonato termine até 5 de setembro.

Entre abril e junho, o plantel receberá 50% dos salários, ficando a outra metade cativada. Se até lá a competição for retomada, os jogadores recebem a verba em falta naquela data limite, caso contrário terão direito a 25%, o que totalizará 75% dos vencimentos.

Certo é que o Braga não entrará em lay-off, tendo entretanto o plantel iniciou um período de férias, até dia 24 deste mês.