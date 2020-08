Jogadores do Sporting Vietto e Battaglia infetados com covid-19

JN Hoje às 09:30 Facebook

Rodrigo Battaglia e Luciano Vietto estão infetados com o novo coronavírus. Os atletas argentinos, que estão assintomáticos, terão contraído o vírus há uma semana, em Espanha, onde passaram férias.

Os jogadores do Sporting Rodrigo Battaglia e Luciano Vietto estão com covid-19, segundo avança esta segunda-feira o jornal Record. O avançado e o médio-ofensivo dos "leões" terão sido infetados durante as férias, passadas em Espanha.

Os dois argentinos estão assintomáticos e em isolamento, nas respetivas residências, em Lisboa, pelo que não estarão presentes, esta segunda-feira, no regresso da equipa aos treinos.