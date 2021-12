Jogadores do Tondela em isolamento profilático

JN/Agências Hoje às 14:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Clube Desportivo Tondela anunciou, esta quarta-feira, que os jogadores e a equipa técnica do clube foram colocados em isolamento, durante dez dias, pela Direção-Geral da Saúde. O jogo com o Moreirense no próximo sábado está em risco.

"O CD Tondela adianta que está neste momento a aguardar mais informações das autoridades de saúde", pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube, ao início da tarde desta quarta-feira. Em causa poderá estar o jogo da 13.ª jornada do campeonato, frente ao Moreirense, no sábado, com início marcado para as 15h30.

Antes da partida frente ao Sporting, no fim de semana passado, o treinador, Pako Ayestarán, já tinha testado positivo ao vírus SARS-CoV-2, e nos testes regulares que antecedem os jogos, também o guarda-redes Babacar Niasse, o central Manu Hernando, o avançado Salvador Agra e Ricardo Alves tiveram testes positivos.

Mas após a deslocação ao Estádio José Alvalade, o guarda-redes Pedro Trigueira, que foi titular frente ao Sporting, assumiu na sua conta do Facebook que tinha testado positivo para a covid-19.

O plantel e restantes elementos do clube vão repetir os testes à covid-19 na quinta-feira.