Jogadores do United "fartos" da atitude de Ronaldo e Liverpool de olho em Matheus Nunes

O Liverpool estará disposto a ir contratar a Alvalade e Cristiano Ronaldo volta a dar que falar. Em Espanha, os adeptos estão furiosos com Gonçalo Guedes.

Sporting: De acordo com o "Liverpool FC News", os "reds" estão dispostos a pagar a cláusula de rescisão (60 milhões de euros) de Matheus Nunes. Porém, a decisão de avançar pelo internacional português vai ser tomada apenas nos próximos dias.

Braga: António Salvador garantiu que ainda nada ficou definido quanto a Ricardo Horta. Em declarações ao jornal espanhol "Diario Sur", o líder dos arsenalistas garantiu que não recebeu ainda uma proposta definitiva do Benfica. "Não há nada fechado", afirmou.

Marítimo: O extremo António Zarzana é reforço do clube insular, por empréstimo do Sevilha. O atleta, de 20 anos, fez formação no clube andaluz, tendo atuado maioritariamente nas últimas duas temporadas pela formação secundária, onde realizou 30 partidas oficiais e apontou dois golos. Pela equipa que disputa a Liga espanhola, já saltou do banco nos minutos finais por duas ocasiões, ambas para a Taça do Rei, em dezembro de 2020 diante do Ciudad de Lucena, e em janeiro último frente ao Bétis de Sevilha.

Manchester United: O nome de Cristiano Ronaldo volta a dar que falar esta quarta-feira. Segundo o jornal "The Sun", alguns jogadores dos "red devils" já estarão fartos da postura do internacional português, que estará a pressionar a saída do clube inglês. "Ele tem os seus aliados dentro de campo, mas muitos estão fartos da forma como ele está a lidar com as coisas", afirmou uma fonte à publicação.

Ainda no universo do Manchester United, Chicharito, atualmente a jogar na MLS, não descartou um regresso ao clube no qual esteve entre 2010 e 2015. "Se o Manchester United viesse contratar-me, eu diria 'sim, jogarei de graça', mas também quero respeitar o meu clube. Estou a jogar bem e estou convencido que quero ganhar um campeonato com os LA Galaxy", afirmou.

Barcelona: Frenkie De Jong está cada vez mais perto de ser jogador do Chelsea. Segundo o jornal "Sport", o clube catalão e os "blues" já chegaram a acordo e o Barcelona vai receber 80 milhões de euros.

Valência: Gonçalo Guedes deixou o clube espanhol para assinar pelo Wolverhampton e alguns adeptos do clube espanhol mostraram-se irritados com a mensagem de despedida que o português deixou nas redes sociais por ter usado... poucas palavras. "Obrigado por estes cinco anos Valência", escreveu o jogador, que recebeu respostas como "Não te canses tanto a escrever" ou "Um pouco mais de respeito e despede-te melhor".

Juventus: Memphis Depay vai, ao que tudo indica, alinhar pela equipa de Turim. Segundo o "Tuttosport", o avançado já tem um acordo com a Juventus e vai assinar um contrato válido para as próximas duas épocas, com um ordenado de seis milhões de euros por temporada.

Marselha: Alexis Sánchez, que já representou Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milão, assinou oficialmente por uma temporada. O chileno, que terminou contrato com os italianos do Inter de Milão, chegou na terça-feira à noite ao aeroporto de Marselha-Provence, onde era aguardado por várias centenas de adeptos, que o esperaram várias horas em ambiente animado. O "menino prodígio", agora com 33 anos, chegou à Europa em 2008, para a Udinese, mas foi no Barcelona, entre 2011 e 2014, que brilhou, com 47 golos, e, depois, no Arsenal, de 2014 a 2017, numa passagem coroada com 80 golos.