Jogadores do Vila abandonam jogo por insultos racistas dos adeptos

JN Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Jogo da Divisão de Honra deste domingo ficou marcado por alegados insultos racistas. Vila já emitiu comunicado a condenar comportamento dos adeptos do clube da casa.

O duelo entre o Lixa e o Vila, a contar para o apuramento de campeão da Divisão de Honra, terminou cinco minutos mais cedo depois de os jogadores dos visitantes abandonarem o terreno de jogo por alegados insultos racistas. Em comunicado, o Vila defende que não estavam reunidas as condições para o encontro continuar, depois de alguns espectadores terem, alegadamente, dirigido insultos racistas a um atleta.

"No jogo de Apuramento de Campeão, da Divisão de Honra, disputado contra o FC Lixa, o Vila FC tomou a decisão de abandonar o terreno de jogo a cerca de 5 minutos do fim. Esta decisão prende-se com o facto de, após um penálti que deu o 1-0 ao FC Lixa, a massa adepta deste clube teve uma atitude lamentável de teor racista para com um atleta da nossa equipa. Como não estavam reunidas as condições para a continuação do desafio, não restou outra opção que abandonar o mesmo. O Vila FC não tolera comportamentos deste tipo e sempre pautou o seu comportamento pelo respeito de todas as instituições e todos os seus atletas", pode ler-se em comunicado do clube.

PUB

O Lixa estava a vencer 1-0, graças a um golo marcado de grande penalidade aos 84 minutos, um minuto antes dos jogadores do Vila terem decidido abandonar o relvado.