Jogadores e adjuntos assinalam 100 jogo de Sérgio Conceição no F. C. Porto

Na chegada ao Olival esta sexta-feira, depois de um dia de folga para o plantel celebrar a conquista do título nacional, Sérgio Conceição foi agraciado com um presente especial.

Jogadores e restantes elementos do corpo técnico ofereceram ao treinador uma camisola do clube com o número 100 impresso as costas, alusivo aos jogos que comandou de dragão ao peito.

"O plantel e a equipa técnica entregaram esta camisola ao nosso treinador pelos 100 jogos na Liga à frente do F. C. Porto. Dois campeonatos, 80 vitórias e 12 empates, 223 golos marcados", pode ler-se na mensagem partilhada nas redes sociais.