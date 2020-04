Jogadores e equipa técnica dizem que Praiense está a cumprir pagamento de salários

JN Hoje às 21:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Os jogadores e equipa técnica do Praiense, do Campeonato de Portugal, num comunicado conjunto, afirmaram que a SAD do clube tem estado a cumprir o acordo de pagamentos dos salários em atraso de fevereiro.

Os atletas e treinadores reconhecem que o clube passou por um momento mais complicado, mas que já foi solucionado. "Face às notícias que têm sido veiculadas por alguns meios de comunicação social o Plantel e a Equipa Técnica do Sport Clube Praiense, Futebol, SAD. vêm comunicar aos seus adeptos e ao público em geral, que após um período conturbado entre a Administração da SAD, foi possível estabelecer uma linha de comunicação direta entre os jogadores e o representante da empresa investidora", refere o documento.

"Nesta sequência, foi definido um plano de pagamentos nos seguintes termos: pagamento imediato de 50% dos salários em atraso do mês de Fevereiro, sendo o remanescente de 50% dos vencimentos liquidado nos quinze dias subsequentes. Este acordo está a ser cumprido e acreditamos de boa-fé que continuará a ser integralmente cumprido", acrescenta o comunicado enviado à comunicação social.

No documento, negam também haver "quatro meses" de vencimentos em atraso.