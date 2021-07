Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:36 Facebook

Os jogadores da seleção francesa Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann estão a ser acusados de ódio contra a comunidade asiática, devido a um vídeo de 2019, trazido a público recentemente.

O Barcelona estava em estágio de verão no Japão, a realizar jogos de pré-época. O vídeo mostra os dois atletas do clube a serem filmados e a tecerem comentários depreciativos sobre quatro funcionários japoneses do hotel onde estavam hospedados.O s funcionários estariam a arranjar a televisão do quarto.

"Todas essas caras feias só para que eu possa jogar PES [videojogo simulador de futebol]. Não tens vergonha?", afirmou Dembélé, que acrescentou, segundo o jornal francês "Le Parisien": "Que tipo de língua ao contrário é essa? [referência ao diálogo entre os funcionários]. Vocês são avançados tecnologicamente no vosso país ou não?".

No vídeo, Griezmann é visto a rir-se, mas noutro conteúdo publicado pelo Barcelona, num vídeo promocional do clube à viagem ao Japão, é possível ver (4:44) o jogador a imitar o sotaque asiático.

Os atletas estão a ser criticados e acusados de racismo e ódio. A Associação de Jovens Chineses de França comentou o conteúdo: "Que imaturidade e falta de respeito. Federação Francesa de Futebol, vamos fazer algo para educar estes jogadores, que devem supostamente representar a França?".

"Podia ter acontecido em qualquer parte do mundo, eu usava as mesmas expressões. Não estava a apontar a nenhuma comunidade", justificou Ousmane Dembélé via Instagram, acrescentando que usa "por vezes essa expressão em privado, com amigos, independentemente da sua origem. O vídeo agora é público, portanto, imagino que tenha ofendido as pessoas nessas imagens. Por isso, peço-lhes as mais sinceras desculpas".

Por sua vez, Antoine Griezmann refutou as acusações, numa publicação escrita na conta de Twitter. "Sempre me comprometi contra qualquer forma de discriminação. Nos últimos dias algumas pessoas quiseram passar uma imagem do homem que não sou. Peço desculpa se ofendi os meus amigos japoneses".