Jogadores pacenses doam lanternas LED aos bombeiros de Paços de Ferreira

O plantel do Paços de Ferreira entregou esta sexta-feira aos bombeiros voluntários locais 75 lanternas LED para os capacetes de proteção, numa oferta com recurso à "caixinha" usada no balneário.

O material escolhido foi ao encontro de algumas das carências daquela corporação de bombeiros e foi entregue presencialmente pelo capitão Marco Baixinho e pelos colegas Hélder Ferreira, Bruno Costa e Fernando Fonseca, na presença dos principais membros daquela associação humanitária.

"Soubemos que estavam a necessitar destas lanternas, então juntámo-nos todos e, com o dinheiro da nossa caixinha, resolvemos ajudar os bombeiros. É com muito gosto que o fazemos", disse Marco Baixinho.

Em nome de toda a instituição, o presidente Zeferino Barbosa agradeceu a oferta, lembrando que, "muitas das vezes, não está em causa o valor, mas sim a generosidade e o facto de se lembrarem".

"Agradecemos muito a vossa dádiva", acrescentou aquele responsável.

Esta é a segunda vez na época que o plantel do Paços de Ferreira usa o tradicional dinheiro da "caixinha" para fins sociais. A soma da verba resultante de multas e mensalidade, tradicionalmente usada para convívios do grupo, já em finais de janeiro tinha sido aplicada na aquisição de cabazes de produtos essenciais, na altura distribuídos por famílias carenciadas de todas as freguesias do concelho.