Jogadores são os principais responsáveis pelo título portista

Craques superam técnico e presidente no mérito do êxito do F. C. Porto. Darwin eleito a estrela da prova e dragões tidos como favoritos a vencer a Liga 2022/23.

Os jogadores do F. C. Porto foram os principais responsáveis pela conquista do título máximo português, alcançado pelos dragões na Liga 2021/22, recentemente concluída.

De acordo com uma sondagem da "Aximage" para o JN, quase metade (47%) dos inquiridos indica que os futebolistas foram os protagonistas do êxito no campeonato principal português. A pesquisa aponta que essa opinião tem maior amplitude no Norte do país (55% das respostas). Só na Área Metropolitana do Porto é que a escolha mais expressiva não diz respeito aos jogadores. Neste caso, é dado maior relevo ao contributo de Sérgio Conceição, com 44% de indicações a respeito, contra 42% dos craques azuis e brancos.