Hoje às 21:01 Facebook

Twitter

Partilhar

As crianças do Pólo Universitário, em Lisboa, tiveram esta quarta-feira uma surpresa durante um treino. A sessão de trabalho estava a correr normalmente quando Bruno Fernandes, Mathieu, Vietto, Joelson e Ilori apareceram de surpresa e fizeram as delícias dos mais novos, que puderam ainda treinar com os jogadores dos leões.

Veja o momento: