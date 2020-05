Jogadores testados duas vezes se intervalo entre jogos exceder cinco dias

JN/Agências Hoje às 21:49 Facebook

Os jogadores da Liga vão ser testados à covid-19 duas vezes se o intervalo entre dois jogos, das 10 jornadas que faltam, for superior a cinco dias.

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) detalha que foi informada, esta quarta-feira, pela Direção-Geral da Saúde, a par da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que esta autoridade "admite, quando a periodicidade dos jogos não é superior a cinco dias, a realização de um teste laboratorial como forma precoce de identificar casos positivos" de covid-19.

Esse teste deve ser feito "o mais próximo possível do jogo", e nunca com mais de 24 horas de antecedência, e no caso de passarem mais de cinco dias desde o último jogo, "deve ser dado cumprimento ao parecer técnico da DGS de 10 de maio e realizados dois testes laboratoriais".

A Liga vai ser reatada sob fortes restrições e sem público nos estádios a 3 de junho.