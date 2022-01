Leça-Sporting: "Jogar em Leça era incomportável"

José Pedro Gomes Hoje às 23:17 Facebook

Presidente do Leça estima que melhorar estádio para receber Sporting custaria até 100 mil euros

O sonho do Leça em jogar em casa os quartos de final da prova rainha, frente ao Sporting, esbarrou numa despesa que podia chegar aos 100 mil euros para que o recinto reunisse as exigidas condições de segurança e logística para acolher a partida, classificada de alto risco.

A contabilidade foi feita ao JN por António Pinho, presidente do clube leceiro, que considerou a deslocação do desafio para o Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira "um mal necessário".