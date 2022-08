Jogo Brasil-Argentina, de apuramento para o Mundial2022, não se vai mesmo realizar

JN/Agências Hoje às 19:38 Facebook

O jogo entre Brasil e Argentina, da fase de qualificação para o Mundial2022, não se vai mesmo realizar, anunciaram, esta terça-feira, as duas federações, através de comunicados, que defendem já não ter relevância classificativa.

O jogo foi interrompido a 5 de setembro do ano passado, com cinco minutos jogados em São Paulo, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil (Anvisa) alegou irregularidade de quatro jogadores argentinos em relação às regras anti covid-19.

O clássico sul-americano estava agora marcado para 22 de setembro, para fechar o calendário da qualificação, só que sem o peso que teria no ano passado, já que ambas as seleções asseguraram a viagem para o Mundial do Qatar.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Argentina de Futebol (AFA) revelaram ter chegado a um entendimento no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) com a FIFA, que pretendia que a partida se jogasse.

Na data prevista para o jogo deverão ser disputados jogos particulares para ambas as seleções, que terminaram em primeiro (Brasil) e segundo (Argentina) lugares na zona sul-americana de qualificação (CONMEBOL), destacadíssimas e sem derrotas.

As outras seleções sul-americanas qualificadas para o próximo Campeoanto do Mundo foram Uruguai e Equador, enquanto o Peru acabou por ser eliminado pela Austrália no play-off intercontinental.