Jogo Casa Pia-Benfica muda de dia e de hora

A Liga confirma, esta quarta-feira, a mudança de dia e hora do jogo entre o Casa Pia e o Benfica a contar para a segunda jornada da Liga.

Há mudanças no calendário da segunda jornada da Liga. O duelo entre o Casa-Pia Benfica, inicialmente previsto para sexta-feira, dia 12, passa para sábado, 13 de agosto, às 18 horas. Já o jogo entre o Famalicão e o Braga, que estava agendado para sábado, é antecipado para sexta-feira, às 20.15 horas.



A Liga justificou a mudança com o sorteio do play-off da Liga dos Campeões, fase da competição a que o Benfica está perto ode chegar depois do triunfo por 4-1 sobre o Midtjylland, no Estádio da Luz, na terça-feira. Caso se apure para o play-off, o clube encarnado defrontará o Dínamo Kiev da Ucrânia ou o Sturm Graz da Áustria.