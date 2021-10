Jogo contra a Sérvia disputado no Estádio da Luz

O jogo entre Portugal e a Sérvia, decisivo para o apuramento para o Mundial2022 de futebol, vai ser disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, em 14 de novembro

O último encontro da seleção lusa no Grupo A de qualificação, estava previsto para o Estádio José Alvalade, também na capital portuguesa, mas a FPF justificou a troca com a sobrecarga de jogos no recinto 'leonino'.

Nesta altura, a Sérvia lidera com 17 pontos, mas tem mais um jogo do que a equipa das 'quinas'. Caso vença na visita à República da Irlanda, em 11 de novembro, Portugal vai entrar no Estádio da Luz na frente do grupo e por isso o embate com os sérvios ganha um caráter decisivo para as aspirações portuguesas de estar no Catar, para disputar o Campeonato do Mundo.

Os palcos dos encontros caseiros da Seleção Nacional, no apuramento para o Mundial 2022 foram:

Portugal-Azerbaijão: Juventus Stadium (Itália)

Portugal-República da Irlanda: Estádio do Algarve

Portugal-Luxemburgo: Estádio do Algarve

Portugal-Sérvia: Estádio da Luz (14 de novembro)