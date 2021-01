Jogo da 13.ª jornada entre Benfica e Tondela adiado para sexta-feira

JN/Agências Ontem às 23:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogo entre Benfica e Tondela, da 13.ª jornada da Liga, inicialmente agendado para quinta-feira, no Estádio da Luz, foi adiado para sexta-feira, 8 de janeiro, às 19 horas.

"O encontro entre SL Benfica e CD Tondela, referente à 13.ª jornada da Liga NOS, previamente agendado para as 20:15 de 07 de janeiro, foi reagendado para as 19:00 do dia 08 de janeiro", indica a LPFP.

Este adiamento acontece depois deste domingo ter sido adiado para segunda-feira o jogo da 12.ª jornada entre o Santa Clara e o Benfica, em Ponta Delgada, e após ter sido suspenso devido ao mau tempo e quando estavam decorridos 5.55 minutos.

De acordo com os responsáveis das duas equipas, ficou decidido retomar a partida na segunda-feira, depois de o árbitro da associação de Lisboa Hélder Malheiro ter interrompido o encontro, numa altura em que havia muita chuva e muito vento, tornando o jogo, que se encontrava empatado 0-0, impraticável.