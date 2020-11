Jogo da Mata Real custa 2800 euros a Nuno Almeida

Vítor Santos Hoje às 15:15 Facebook

Árbitro do polémico Paços de Ferreira-F. C. Porto fica duas semanas fora das escolhas do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Afastado da jornada em curso da Liga, na sequência de uma arbitragem polémica no Paços de Ferreira-F. C. Porto, o árbitro Nuno Almeida deverá ficar outro fim de semana afastado das escolhas do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, apurou o JN.

O trabalho do juiz algarvio, muito contestado pela equipa da casa, acabou por não ter influência no resultado final, uma vez que os castores somaram mesmo os três pontos, mas, quando traduzido em euros, o saldo do jogo é bastante curioso. Sérgio Conceição, por exemplo, terá de desembolsar 10 200 euros. É o preço da expulsão, já após o final da partida, além dos 15 dias de castigo. Pepa, treinador da equipa da Mata Real, também terá de pagar 1530 euros pelo cartão vermelho que recebeu, por se exceder na contestação ao trabalho do árbitro.