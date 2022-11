Jogo de abertura do Mundial dobrou audiências das edições anteriores

JN/Agências Hoje às 14:46 Facebook

A FIFA divulgou um comunicado onde revela o aumento das audiências televisivas nos jogos do Campeonato do Mundo de 2022, comparativamente às edições anteriores.

"O Mundial está mais popular do que nunca em todo o mundo, com os dados preliminares referentes ao jogo de abertura no Catar a mostrarem um aumento de telespectadores em comparação com o jogo inaugural do Mundial da Rússia em 2018", explica o organismo que rege o futebol mundial.

Segundo a FIFA, o jogo entre Catar e Equador (0-2) teve uma audiência televisiva média de 3,3 milhões de pessoas, sendo que nas transmissões no Equador existiu um pico de 3,6 milhões de espectadores.

No mesmo comunicado, a FIFA sublinha que os números representam "um aumento de 109% para o jogo de abertura da competição, em comparação com as duas últimas edições do Mundial", em 2018 na Rússia e em 2014 no Brasil.