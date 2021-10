Jogo de futsal feminino marcado por auto-golos polémicos

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 18:45 Facebook

O encontro de futsal feminino entre o Gimnasia La Plata e o Banfield ganhou destaque pelos auto-golos marcados de forma polémica.

A partida entre estas duas equipas argentinas teve uma história intrigante. O Banfield já estava apurado para o play-off de subida antes do encontro começar, mas aos oitos minutos de jogo já estava a vencer por 2-0. Este resultado garantia a liderança do grupo A, algo que não entrava nos planos da equipa.

Por esse motivo, o Banfield começou a marcar auto-golos propositadamente e acabou por perder por 4-2. Este resultado garantiu a segunda posição no grupo e evitou o confronto contra um rival do grupo B que é, na teoria, mais forte.

O Gimnasia La Plata divulgou as imagens do sucedido e já comunicou que vai apresentar queixa na Federação Argentina pela conduta antidesportiva do Banfield.