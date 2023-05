Agressão a árbitro e pancadaria na bancada ditam fim de jogo em Braga

O encontro entre as equipas juniores do Regadinhas de Freiriz e do Tabuadelo, do Campeonato Distrital de Juniores da Associação de Futebol de Braga, ficou marcado pela agressão de um jogador do Tabuadelo ao árbitro Luís Novais.

A direção do emblema de Vila Verde já lamentou o sucedido, em nota oficial, retratando o incidente como "uma incompreensível agressão de um jogador da equipa adversária ao árbitro principal do jogo provocou o término prematuro do mesmo por falta de segurança".

O jogo, da terceira jornada da série 4 da fase de manutenção da primeira divisão, que aconteceu no campo emprestado do Turiz, desencadeou "cenas lamentáveis com adeptos e jogadores de ambas as equipas. Esta não é a forma como gostamos de estar no futebol, nem nos revemos neste tipo de comportamentos. Desde já os votos de rápidas melhoras ao árbitro Luís Novais", defende-se o clube nas redes sociais.

Pancadaria em jogo de juniores da AF Braga: depois da agressão ao árbitro foi isto que aconteceu pic.twitter.com/9WKNzGxLN8 - Desconcertante (@DesconcertanteC) May 8, 2023

O Núcleo de árbitros de Futebol de Braga (NAF Braga), em nota oficial, também já saiu em defesa do árbitro Luís Novais, demonstrando "toda a sua solidariedade... pela forma bárbara, injuriosa e ofensiva que foi agredido no decorrer do jogo por um jogador do Águias Negras de Tabuadelo", escrevem. Foi necessária ser prestada assistência médica hospitalar ao nosso associado.

"Espera-se que as autoridades competentes tomem as devidas diligências, de forma a punirem este tipo de ocorrências, e assim devolver a postura de respeito e fair-play que deve imperar no contexto desportivo", pede o NAF Braga, que garante que tudo fará para salvaguardar a integridade física e moral de todos os seus associados.